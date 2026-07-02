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Michael Auer und Simon Stocker sind neu im AOZ-Verwaltungsrat

Keystone-SDA

Der Zürcher Stadtrat hat Michael Auer zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Asyl-Organisation Zürich gewählt. Zudem zieht der ehemalige Schaffhauser Ständerat Simon Stocker in das Gremium ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Michael Auer und Simon Stocker haben sich in einem Auswahlverfahren durchgesetzt, wie der Zürcher Stadtrat am Donnerstag mitteilte. Sie treten ihr Amt am 1. September 2026 an. Die Neugewählten folgen auf Regula Ruflin und Matthias Meier, die nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung standen.

Der neue Präsident Michael Auer verfügt über langjährige Führungserfahrung im Bankensektor sowie in verschiedenen Verwaltungsräten. Der Betriebsökonom besitzt zudem einen Executive MBA-Abschluss der Universität St. Gallen.

Simon Stocker bringt als ehemaliger Schaffhauser Stadtrat Erfahrung aus dem sozialpolitischen Kontext mit. Er verfügt über Master-Abschlüsse in Stadt- und Regionalentwicklung sowie in Sozialer Arbeit. Er ist als selbständiger Experte für Alters-, Sozial-, und Gesundheitspolitik tätig.

Stocker wurde zudem für die Schaffhauser SP in den Ständerat gewählt, verlor sein Amt jedoch wieder. Das Bundesgericht entschied damals, dass er zum Zeitpunkt der Wahl seinen gesetzlichen Wohnsitz nicht in Schaffhausen hatte.

Die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) ist die Fachorganisation der Stadt Zürich für den Asylbereich. Sie beschäftigt insgesamt über 2000 Mitarbeitende.

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