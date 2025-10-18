Michelle Hunziker mit tiefgründigem Post auf Social Media

Keystone-SDA

TV-Moderatorin Michelle Hunziker hat auf Instagram ein Foto aus Kindertagen veröffentlicht. Der Post der 48-Jährigen hat einen tiefgründigen Sinn.

(Keystone-SDA) Während einer Therapiesitzung habe sich Hunziker in einer imaginären Garage selber als Vierjährige gesehen, zusammengerollt und traurig, heisst es im Post. Jahrelang habe sie ein Schutzschild getragen: «In meinem Unterbewusstsein existiert eine Frau, die in Latex gekleidet ist, mit spitzem Stiefel und 12-Zentimeter-Absatz. Ich habe sie erschaffen.» Diese Frau sei stark, mutig und muskulös. «Sie lächelt selten und ist zu allem bereit.»

In der Therapiesitzung habe sie das Mädchen an sich genommen und geweint: «Die Tränen laufen mir über das Gesicht, unkontrolliert. Es ist, als käme ein Schmerz aus dem Innersten, den ich verdrängt hatte. Wie viele Jahre habe ich sie dort gelassen? Ich habe ihr nie zugehört.» Die Begegnung während dieser Therapiesitzung habe sie verändert, schrieb das Newsportal Blick.ch. «Ich habe ihr eine Halskette mit einem Herz geschenkt und gesagt, dass sie keine Angst haben soll.»

Am Ende richtet Hunziker einen Appell an ihre Follower: «Jeder von uns trägt ein Kind in sich, das endlich gesehen werden will – und zwar von uns selbst.» Sonst würde man immer nach Aufmerksamkeit von aussen suchen. «Wenn wir die Kinder in uns heilen, bekommt das Leben eine viel hellere Form. Uns selbst zu lieben, macht uns stark.»