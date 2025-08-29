The Swiss voice in the world since 1935
Michelle Hunziker schwärmt von neuem Freund Nino Tronchetti Provera

Keystone-SDA

Michelle Hunziker hat sich erstmals zu ihrer neuen Beziehung mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera geäussert. "Ich bin wirklich glücklich", sagte sie in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Bunte".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ihre Beziehung wolle sie jedoch vor der Öffentlichkeit schützen, betonte die 48-jährige Moderatorin und Schauspielerin. «Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht», wurde sie am Donnerstag in der «Bunte» zitiert, wie das Newsportal 20minuten.ch berichtete. Bereits im Juni kursierten erste Paparazzi-Bilder des Paars.

Der 57-jährige Nino Tronchetti Provera stammt aus einer bekannten Mailänder Familie. Sein Cousin ist Marco Tronchetti Provera, CEO des Reifenherstellers Pirelli. Zusammen mit seiner Ex-Frau hat Nino drei erwachsene Töchter.

