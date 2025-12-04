Michelle Hunziker wird bei Punkten schlecht

Keystone-SDA

Moderatorin Michelle Hunziker leidet unter Trypophobie. "Jedes Mal, wenn ich Punkte sehe, dann wird mir schlecht", sagt die 48-Jährige der "Basler Zeitung". Doch für die Ausstellung der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama ging Michelle Hunziker dieses Risiko ein.

(Keystone-SDA) Die Kunst von Yayoi Kusama ist für ihre gepunkteten Muster bekannt. Für Michelle Hunziker wäre das also Grund genug, um die Ausstellung der japanischen Künstlerin in Basel zu meiden. Man muss sich seinen eigenen Ängsten stellen, zeigt sich die Entertainerin in einem Interview mit der «Basler Zeitung» vom Donnerstag überzeugt.

So schaute sie sich Werke von Yayoi Kusama an. «Sie hat mich total beeindruckt. Auf der anderen Seite wurde mir richtig schlecht», sagt die Moderatorin der Zeitung daraufhin.

Trypophobie ist die extreme negative Reaktion auf Ansammlungen kreisförmiger Objekte, wie aus einer Studie im Fachmagazin «Acta Pyschologica» hervorgeht. Diese Reaktion habe man von Geburt an, sagt Michelle Hunziker. «Ich bekomme Gänsehaut, und das macht mich total fertig», erklärt sie das Gefühl, das sie überkommt, wenn sie Punkte sieht. Gewisse Werke waren zu viel für die Entertainerin, bei anderen hielt sich der Schauder in Grenzen.

Yayoi Kusama stehe für Mut und Empowerment, weshalb sie sich die Ausstellung nicht entgehen lassen wollte. Kunst spielt im Leben von Michelle Hunziker eine wichtige Rolle. «Mein Vater war Kunstmaler», erzählt sie. Wenn nicht gerade gepunktete Kunst ausgestellt ist, sind Museen für die Moderatorin ein Tempel für die Seele, wie sie sagt.