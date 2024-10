Migros-Tochter Galaxus baut neues Logistikzentrum in Deutschland

(Keystone-SDA) Der Onlinehändler Galaxus treibt seine Expansion in Deutschland weiter voran. So hat die Migros-Tochter den Grundstein für ein neues Verteilzentrum im süddeutschen Neuenburg am Rhein gelegt.

Das neue Logistikzentrum werde über eine Lagerfläche von rund 90’000 Quadratmeter verfügen, teilte Galaxus am Mittwoch mit. Die Eröffnung der ersten Lagerhalle sei für Sommer 2025 geplant. Am Standort sollen dereinst 1000 Mitarbeitende beschäftigt werden.

Die Kapazität entspricht damit ungefähr jener des heutigen Lagerstandorts in Wohlen. Das Projekt in Neuenburg geniesse derzeit oberste Prioriät, zumal die Verfahren für den Bau der geplanten Schweizer Standorte in Utzenstorf und Rafz noch etwas Zeit bräuchten, so die Meldung. Die Lage sei «ideal»: Von dort aus könne man schnell in die Schweiz, aber auch nach Deutschland oder Frankreich liefern.

Rückendeckung der Migros

Bereits im September hatte die Galaxus-Besitzerin Migros ihren Segen für die geplante Expansion in Deutschland erteilt. Trotz Konzernumbau und Sparprogramm wurde der Onlineplattform die Finanzierung bis ins Jahr 2029 zugesichert. Eine Analyse habe gezeigt, dass die gezielte Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend ist, so die Begründung.

Galaxus Deutschland wurde im November 2018 aus der Taufe gehoben. Früheren Angaben zufolge erreichte die Plattform seither 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden und der Jahresumsatz habe zuletzt bei 286 Millionen Euro gelegen.