Mit gestohlenem Auto in Obergösgen SO verunfallt und geflüchtet

Keystone-SDA

Eine unbekannte Täterschaft hat am Sonntagabend in einer Garage in Däniken SO zwei Autos gestohlen. Ein Dieb baute in Obergösgen SO einen Selbstunfall und flüchtete. Die Polizei fand das zweite Auto in Olten SO und nahm einen 17-Jährigen fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Festgenommenen handelt es sich um einen Franzosen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Weil der mutmassliche Täter noch minderjährig ist, leitete als zuständige Strafbehörde die Jugendanwaltschaft ein Verfahren ein.

Der Polizei war der Diebstahl der beiden Autos um Mitternacht gemeldet worden. Der Selbstunfall in Obergösgen ereignete sich um 00.45 Uhr, wie die Polizei weiter berichtete.