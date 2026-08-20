Mit Stichwaffe verschanzter Mann in Arlesheim BL dingfest gemacht

Keystone-SDA

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Die Polizei hat in Arlesheim BL einen Mann mit Stichwaffe dingfest gemacht. Der 18-Jährige hatte sich am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung verschanzt und durch den Alarm einer Drittperson einen Grosseinsatz ausgelöst, wie die basellandschaftlichen Behörden am Abend mitteilten. Es wurde niemand verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Mann wurde nach Polizeiangaben «angehalten». Bei der anschliessenden Durchsuchung des Zimmers seien mehrere Stichwaffen sichergestellt worden.