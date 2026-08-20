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Mit Stichwaffe verschanzter Mann in Arlesheim BL dingfest gemacht

Keystone-SDA

Die Polizei hat in Arlesheim BL einen Mann mit Stichwaffe dingfest gemacht. Der 18-Jährige hatte sich am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung verschanzt und durch den Alarm einer Drittperson einen Grosseinsatz ausgelöst, wie die basellandschaftlichen Behörden am Abend mitteilten. Es wurde niemand verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann wurde nach Polizeiangaben «angehalten». Bei der anschliessenden Durchsuchung des Zimmers seien mehrere Stichwaffen sichergestellt worden.

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