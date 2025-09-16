The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mitte Emmen soll Christian Blunschi für den Gemeinderat portieren

Keystone-SDA

Die Mitte der Luzerner Gemeinde Emmen soll mit Christian Blunschi ihren frei werdenden Sitz im Gemeinderat verteidigen. Dies schlägt die Parteileitung der Nominationsversammlung vom 29. September vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ersatzwahl wird nötig, weil Mitte-Gemeinderat Patrick Schnellmann seinen vorzeitigen Rücktritt per 31. Januar 2026 bekannt gegeben hat. Schnellmann leitet das Finanzressort.

Den Sitz von Schnellmann will die Mitte-Leitung mit Christian Blunschi verteidigen, wie sie am Dienstag mitteilte. Blunschi ist demnach 47 Jahre alt, seit 2005 Mitglied des Einwohnerrats und Jurist. Beruflich leitet er den Rechtsdienst der Nidwaldner Staatskanzlei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
22 Likes
25 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft