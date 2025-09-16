Mitte Emmen soll Christian Blunschi für den Gemeinderat portieren
Die Mitte der Luzerner Gemeinde Emmen soll mit Christian Blunschi ihren frei werdenden Sitz im Gemeinderat verteidigen. Dies schlägt die Parteileitung der Nominationsversammlung vom 29. September vor.
(Keystone-SDA) Die Ersatzwahl wird nötig, weil Mitte-Gemeinderat Patrick Schnellmann seinen vorzeitigen Rücktritt per 31. Januar 2026 bekannt gegeben hat. Schnellmann leitet das Finanzressort.
Den Sitz von Schnellmann will die Mitte-Leitung mit Christian Blunschi verteidigen, wie sie am Dienstag mitteilte. Blunschi ist demnach 47 Jahre alt, seit 2005 Mitglied des Einwohnerrats und Jurist. Beruflich leitet er den Rechtsdienst der Nidwaldner Staatskanzlei.