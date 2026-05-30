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Mitte Freiburg steigt mit zwei Personen in die Staatsratswahlen

Keystone-SDA

Die Mitte-Partei des Kantons Freiburg steigt mit einer Frau und einem Mann in die Staatsratswahlen vom 8. November. Es handelt sich um Nationalrätin Marie-France Roth Pasquier aus Bulle und um den Sensler Grossrat Markus Julmy.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) An einer ausserordentlichen Parteiversammlung in Granges-Paccot wurden die 58-jährige Pasquier und der 54-jährige Julmy am Samstag zu Kandidierenden bestimmt. Pasquier ist an ihrem Wohnort Gemeinderätin und wurde schon im ersten Wahlgang zur Kandidatin gekürt.

Julmy schaffte die Nomination im dritten Wahlgang und liess drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten hinter sich. Die beiden amtierenden Mitte-Staatsräte Jean-Pierre Siggen (63-jährig) und Olivier Curty (54) treten im Herbst nicht mehr an.

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