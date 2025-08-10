Mitte liegt im Rennen um freien Sitz in Zuger Regierung vorne

Keystone-SDA

Nach einem ersten Zwischenergebnis am Sonntagmittag liegt Mitte-Kandidat Andreas Hausheer im zweiten Wahlgang der Ergänzungswahl für den Zuger Regierungsrat an der Spitze. Ausgezählt sind sechs von elf Gemeinden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Hausheer erhielt bisher 5915 Stimmen. Sein wichtigster Konkurrent Andreas Lustenberger von den Alternativen-die Grünen erzielte 4144 Stimmen. Keine Chancen hat der parteilose Kandidat Andy Villiger, der bisher 1055 Mal gewählt wurde.

Wie es aussieht, dürfte es der Mitte gelingen, den zuvor vom heutigen Bundesrat Martin Pfister gehaltenen Sitz im Regierungsrat zu verteidigen.

Für Lustenberger bräuchte es eine Aufholjagd. Im ersten Wahlgang am 15. Juni erzielte Lustenberger in den Gemeinden Baar und Zug das beste Ergebnis aller Kandidierenden. Beide Gemeinden sind noch nicht ausgezählt.

Trotz Sommerferien liegt die Wahlbeteiligung bislang bei rund 42,7 Prozent und damit höher als noch im ersten Wahlgang (38,4 Prozent).