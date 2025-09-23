Mittlere Krankenkassenprämie steigt in Baselland um 4,2 Prozent
Im Kanton Basel-Landschaft steigt die mittlere Krankenkassenprämie 2026 über alle Altersklassen im Vergleich zum laufenden Jahr um monatlich 4,2 Prozent respektive um 17.90 Franken auf 443.50 Franken. Damit liegt die Erhöhung gemäss Angaben des Bundes leicht unter dem Schweizer Durchschnitt von 4,4 Prozent.
(Keystone-SDA) Die Mehrkosten betragen damit monatlich 18 Franken und 216 Franken pro Jahr. Für Baselbieter Erwachsene ab 26 Jahren steigt die Monatsprämie für die obligatorische Krankenversicherung inklusive Wahlfranchisen und Modellen im Durchschnitt um 3,8 Prozent oder um 18.90 Franken auf 521.50 Franken. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit hervor. Im Schweizer Durchschnitt beträgt diese Prämie 393.30 Franken.
Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren steigt die mittlere Prämie um 3,2 Prozent, respektive um 11.20 Franken, auf 358.70 Franken, wie weiter aus den Daten hervorgeht. Für Kinder bis 18 Jahre gibt der Bund einen Anstieg von 5,7 Prozent oder 7.30 Franken auf 137.10 Franken an.