The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mittlere Krankenkassenprämie steigt in Baselland um 4,2 Prozent

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Landschaft steigt die mittlere Krankenkassenprämie 2026 über alle Altersklassen im Vergleich zum laufenden Jahr um monatlich 4,2 Prozent respektive um 17.90 Franken auf 443.50 Franken. Damit liegt die Erhöhung gemäss Angaben des Bundes leicht unter dem Schweizer Durchschnitt von 4,4 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Mehrkosten betragen damit monatlich 18 Franken und 216 Franken pro Jahr. Für Baselbieter Erwachsene ab 26 Jahren steigt die Monatsprämie für die obligatorische Krankenversicherung inklusive Wahlfranchisen und Modellen im Durchschnitt um 3,8 Prozent oder um 18.90 Franken auf 521.50 Franken. Dies geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Bundesamts für Gesundheit hervor. Im Schweizer Durchschnitt beträgt diese Prämie 393.30 Franken.

Für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren steigt die mittlere Prämie um 3,2 Prozent, respektive um 11.20 Franken, auf 358.70 Franken, wie weiter aus den Daten hervorgeht. Für Kinder bis 18 Jahre gibt der Bund einen Anstieg von 5,7 Prozent oder 7.30 Franken auf 137.10 Franken an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft