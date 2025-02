Model Sara Leutenegger schreibt ihrem Mann zum Valentinstag

Keystone-SDA

Model und Influencerin Sara Leutenegger hat ihrem Mann, Ex-Bachelor Lorenzo, zum Valentinstag geschrieben. "Du hast mich ermutigt, an mich zu glauben und über mich hinauszuwachsen", schrieb die gelernte Bauzeichnerin.

(Keystone-SDA) Der Anfang sei nicht leicht gewesen, schrieb Leutenegger in dem am Freitag im «Blick» veröffentlichten Brief. «Viele stellten unsere Liebe wegen des Altersunterschieds von zehn Jahren infrage, aber wir wussten es besser», so die 30-Jährige. Die Hochzeit sei dann einer der schönsten Tage ihres Lebens gewesen.

Sie wisse noch, wie Lorenzo sie ermutigt habe, bei Supermodel Heidi Klums Show «Germany’s Next Topmodel» mitzumachen. «Du warst mein grösster Unterstützer, mein sicherer Hafen», schrieb Leutenegger, die in der 13. Staffel der Show von 2018 am Ende auf dem siebenten Platz landete.

«Ich wusste, dass du ein grossartiger Partner bist – aber dich als Vater zu sehen, hat meine Liebe zu dir auf eine neue Ebene gehoben», schrieb die Influencerin weiter über ihren Mann Lorenzo, mit dem sie seit zwölf Jahren zusammen ist und zwei Söhne hat. Zum Ende des Briefes bedankt sich Leutenegger mit den Worten: «Danke, dass du mein Mann bist.»