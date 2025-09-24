The Swiss voice in the world since 1935
Moderatorin Anna Maier hat Ja gesagt

Moderatorin Anna Maier hat ihren langjährigen Freund geheiratet. "Wir haben Ja gesagt": Mit diesem Satz verkündete die 48-Jährige die grosse Neuigkeit auf Linkedin.

(Keystone-SDA) Seit neun Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammen, wie das Newsportal blick.ch am Mittwoch berichtete. Sie würden die guten und die weniger guten Seiten voneinander kennen – «und genau deshalb berührt mich dieses bewusste Sich-füreinander-entscheiden so sehr», sagte Maier.

Maier verbreitete die Neuigkeit auf dem beruflichen Netzwerk Linkedin. Sie teile Privates auf dieser Plattform, weil es zu ihrem Rucksack gehöre: «Weil wir unsere privaten Lebensumstände immer auch mit in den Beruf nehmen. Und weil ich meine Patchwork-Familie als meinen grössten Erfolg empfinde.»

Gerade auf Linkedin, «wo jede/r erfolgreich wirkt, aber das ganze Bild oft unvollständig bleibt, finde ich Reflexion und Menschlichkeit besonders wichtig.» Den Post untermalt Maier mit einem Bild, das ihre Hände zeigt, wie diese fest die Hand ihres Partners umklammern.

Er im Anzug, sie im weissen Brautkleid und offenen Haaren. «Nach 9 Jahren Hand in Hand – über Berg und Tal – fühlen wir uns sowas von ready fürs nächste Kapitel: als Mr. & Mrs.», schrieb Maier zu dem Post.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
