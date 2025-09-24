Moderatorin Anna Maier hat Ja gesagt
Moderatorin Anna Maier hat ihren langjährigen Freund geheiratet. "Wir haben Ja gesagt": Mit diesem Satz verkündete die 48-Jährige die grosse Neuigkeit auf Linkedin.
(Keystone-SDA) Seit neun Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammen, wie das Newsportal blick.ch am Mittwoch berichtete. Sie würden die guten und die weniger guten Seiten voneinander kennen – «und genau deshalb berührt mich dieses bewusste Sich-füreinander-entscheiden so sehr», sagte Maier.
Maier verbreitete die Neuigkeit auf dem beruflichen Netzwerk Linkedin. Sie teile Privates auf dieser Plattform, weil es zu ihrem Rucksack gehöre: «Weil wir unsere privaten Lebensumstände immer auch mit in den Beruf nehmen. Und weil ich meine Patchwork-Familie als meinen grössten Erfolg empfinde.»
Gerade auf Linkedin, «wo jede/r erfolgreich wirkt, aber das ganze Bild oft unvollständig bleibt, finde ich Reflexion und Menschlichkeit besonders wichtig.» Den Post untermalt Maier mit einem Bild, das ihre Hände zeigt, wie diese fest die Hand ihres Partners umklammern.
Er im Anzug, sie im weissen Brautkleid und offenen Haaren. «Nach 9 Jahren Hand in Hand – über Berg und Tal – fühlen wir uns sowas von ready fürs nächste Kapitel: als Mr. & Mrs.», schrieb Maier zu dem Post.