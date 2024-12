Moderatorin Christa Rigozzi blickt auf ein schwieriges Jahr zurück

Moderatorin Christa Rigozzi blickt mit einem Instagram-Post auf ihr schwieriges Jahr zurück. 2024 sei geprägt von Verlusten und Verletzungen gewesen und habe ihr gezeigt, wie zerbrechlich und wertvoll das Leben ist.

(Keystone-SDA) Noch heute beschäftige sie der Einbruch in ihre Villa in Monte Carassi TI vor rund einem Jahr. Auch wenn damals weder sie noch ihr Mann oder ihre beiden siebenjährigen Zwillinge zu Hause waren, schrieb der «Blick» am Sonntag. «Meine Privatsphäre wurde tiefgreifend verletzt, was mein Vertrauen erschüttert hat, und ich benötige auch heute viel Kraft, um dieses in meiner Umgebung wieder aufzubauen», so die Tessinerin.

Ein besonders grosser Verlust war für Rigozzi der Tod ihrer französischen Bulldogge Joker. Der Hund starb im Oktober im Alter von elf Jahren. Er sei ihr erstes «Kind» gewesen, ihr Reisebegleiter und habe mit seiner Liebe und Loyalität viele Tage und Jahre erleuchtet, schrieb Rigozzi.

Für das neue Jahr nimmt sich die 41-Jährige vor, sich nur noch mit Menschen zu umgeben, die sie wirklich schätzen. Sie sei stärker und bereit, der Zukunft mit Dankbarkeit zu begegnen, hiess es im Beitrag.