The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mofafahrer prallt in Zeihen AG in Baum und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Mofafahrer ist in Zeihen im Aargau gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt. Das beschädigte Zweirad ist komplett ausgebrannt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall hat sich am Samstagabend gegen 19.00 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der junge Mann war mit seinem Motorfahrrad unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abkam.

Anschliessend prallte der 24-Jährige mit seinem Gefährt in einen Baum. Das beschädigte Mofa fing daraufhin Feuer. Anwesende Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte und betreuten den Verletzten.

Der schwer verletzte Lenker musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Am Motorfahrrad entstand Totalschaden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft