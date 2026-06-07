Mofafahrer prallt in Zeihen AG in Baum und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein 24-jähriger Mofafahrer ist in Zeihen im Aargau gegen einen Baum geprallt und hat sich schwer verletzt. Das beschädigte Zweirad ist komplett ausgebrannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall hat sich am Samstagabend gegen 19.00 Uhr ereignet, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der junge Mann war mit seinem Motorfahrrad unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Strasse abkam.

Anschliessend prallte der 24-Jährige mit seinem Gefährt in einen Baum. Das beschädigte Mofa fing daraufhin Feuer. Anwesende Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte und betreuten den Verletzten.

Der schwer verletzte Lenker musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Am Motorfahrrad entstand Totalschaden.