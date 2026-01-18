Morettis Anwälte weisen Vorwürfe gegen ihre Klienten zurück

Keystone-SDA

Die Anwälte des Betreiberpaars der Bar "Le Constellation" von Crans-Montana VS haben am Sonntag gegenüber dem Westschweizer Fernsehen RTS die Vorwürfe gegen ihre Klienten zurückgewiesen. So sei der Notausgang zum Beispiel nicht verschlossen gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Der Notausgang ist mit einem sogenannten Panikgriff ausgestattet, den man nicht schliessen oder blockieren kann», sagte Anwalt Nicola Meier. Dieser Ausgang sei also offensichtlich offen gewesen. Für die erforderliche Breite der Treppe seien die Behörden und deren Normen zuständig. Das Betreiberpaar Moretti habe sich an die Anweisungen gehalten.

Der Besitzer habe sich beim Händler ausserdem sehr wohl über die Eignung des Schaumstoffmaterials für eine öffentliche Einrichtung informiert, sagte Anwalt Patrick Michod. Und er habe sich bei den Händlern ausdrücklich erkundigt, ob dieser Schaumstoff Gefahren berge. Die Gemeinde habe das Lokal mehrmals kontrolliert und die Dämmung bei späteren Kontrollen nicht beanstandet.