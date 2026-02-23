Morgenstreich pfeift und trommelt die Basler Fasnacht ein

Keystone-SDA

Die Fasnacht in Basel hat am Montag um 4 Uhr morgens mit dem Morgenstreich begonnen. Nach dem Lichterlöschen erhellten die Laternen der Cliquen zu Klängen von Piccolos und Trommeln die Innenstadt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Wetter war verhältnismässig mild und es strömten tausende Menschen in die Stadt, um das Spektakel mitzuerleben, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Auf ersten Blick setzten sich viele Sujets mit Themen auseinander, die das vergangene Jahr prägten und wohl auch dieses Jahr dominant sein werden, so etwa mit US-Präsident Donald Trump und seinen Zöllen.