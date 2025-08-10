Motorboot erfasst auf Bodensee Paddlerin – Frau leicht verletzt

Keystone-SDA

Eine Stand-up-Paddlerin hat am Sonntag auf dem Bodensee leichte Verletzungen erlitten, als ihr Brett bei Egnach TG von einem Motorschiff erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte die 44-Jährige ins Spital.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei war der 71-jährige Bootsführer kurz abgelenkt, als er sich der Frau näherte. Deshalb bemerkte er sie gemäss bisherigen Erkenntnissen zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers erfasste das Schiff den hinteren Teil des Bretts.