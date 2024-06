Motorradfahrer am Jaunpass tödlich verunglückt

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Am Jaunpass im Berner Oberland sind am Donnerstagabend ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der Lenker des Motorrads verstarb trotz Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte der Motorradlenker in der Gemeinde Boltigen BE aus noch zu klärenden Gründen frontal mit dem entgegenkommenden Auto.

Beim Verstorbenen handle es sich um einen 55-jährigen Schweizer aus dem Kanton Freiburg. Der Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben. Ein weiterer Motorradfahrer stürzte laut Mitteilung im Zuge des Unfallgeschehens und verletzte sich leicht. Er habe vor Ort medizinisch behandelt werden können.

Der Jaunpass musste aufgrund der Unfallarbeiten während mehrerer Stunden komplett gesperrt werden, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.