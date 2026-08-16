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Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Burgistein schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Samstagnachmittag in Burgistein BE ein Mann schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor 16.35 Uhr im Bereich Hausern, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine Autofahrerin, von Wattenwil kommend nach links abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoss mit einem entgegenkommenden Motorrad.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Anwesende Drittpersonen leisteten Erste Hilfe bis ihn ein Ambulanzteam medizinisch versorgte.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr für rund eine Stunde wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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