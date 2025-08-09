Motorradfahrer bei Selbstunfall in Wynigen schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Wynigen schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich anlässlich eines Motorrad-Bergrennens in Schmidigen-Mühleweg, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr der Motorradlenker am Häckligenlöchli in eine Rechtskurve, wo er aus noch zu klärenden Gründen einen Leitpfosten touchierte und anschliessend von der Strasse abkam. Dabei stürzte der Lenker in einen Baumstrunk. Mit einem Helikopter wurde er ins Spital geflogen.