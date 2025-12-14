Motorradfahrer bei Unfall in Stäfa ZH verletzt

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Stäfa ZH gestürzt und hat sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Der Mann befand sich auf einer Probefahrt und verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Er sei kurz vor 15.30 Uhr nach einer Bahnunterführung beim Abbiegen in die Seestrasse verunfallt, hiess es. Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.