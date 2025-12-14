The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Motorradfahrer bei Unfall in Stäfa ZH verletzt

Keystone-SDA

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Stäfa ZH gestürzt und hat sich dabei mittelschwere Verletzungen zugezogen. Der Mann befand sich auf einer Probefahrt und verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er sei kurz vor 15.30 Uhr nach einer Bahnunterführung beim Abbiegen in die Seestrasse verunfallt, hiess es. Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft