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Motorradfahrer nach Sturz in Guttannen BE schwer verletzt

Keystone-SDA

In Guttannen BE ist am Samstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt geworden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall am Grimselpass wurde kurz nach 10.15 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern gleichentags mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer von der Passhöhe in Richtung Handegg unterwegs. Im Bereich Kunzentännlein sei der Motorradfahrer in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und schwer verletzt worden.

Drittpersonen leisteten dem Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Erste Hilfe. Der Verletzte wurde anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen, wie es weiter hiess.

Für die Unfallarbeiten sei der Verkehr auf dem betroffenen Strassenabschnitt rund eineinhalb Stunden wechselseitig geführt worden. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

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