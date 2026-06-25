The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kanton Freiburg

Keystone-SDA

Bei einem Unfall im Kanton Freiburg ist am Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 29-Jährige verlor zwischen Giffers und Le Mouret in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann musste in unwegsamen Gelände von Spezialisten der Kantonspolizei geborgen werden, wie diese mitteilte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Dreieinhalb Stunden lang musste der betroffene Strassenabschnitt für den Verkehr gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft