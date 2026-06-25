Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Kanton Freiburg

Keystone-SDA

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Bei einem Unfall im Kanton Freiburg ist am Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 29-Jährige verlor zwischen Giffers und Le Mouret in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte in die Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter.

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(Keystone-SDA) Der Mann musste in unwegsamen Gelände von Spezialisten der Kantonspolizei geborgen werden, wie diese mitteilte. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Dreieinhalb Stunden lang musste der betroffene Strassenabschnitt für den Verkehr gesperrt werden.