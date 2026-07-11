Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision in Tentlingen FR schwer

Keystone-SDA

Teilen

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitag bei einem Zusammenstoss mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann im freiburgischen Tentlingen schwer verletzt. Der 36-jährige Mann musste nach der Erstversorgung vor Ort von der Rega in ein Spital geflogen werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zweiradfahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Oberlandstrasse von Giffers in Richtung Tentlingen unterwegs, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Gespann.

Für die Rettungsarbeiten sowie die Spurensicherung sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Strassenabschnitt für rund drei Stunden komplett. Die Polizei leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Unfallursache ein.