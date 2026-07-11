The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Motorradfahrer verletzt sich bei Kollision in Tentlingen FR schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitag bei einem Zusammenstoss mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann im freiburgischen Tentlingen schwer verletzt. Der 36-jährige Mann musste nach der Erstversorgung vor Ort von der Rega in ein Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zweiradfahrer war gegen 17.00 Uhr auf der Oberlandstrasse von Giffers in Richtung Tentlingen unterwegs, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Dort geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Gespann.

Für die Rettungsarbeiten sowie die Spurensicherung sperrten die Einsatzkräfte den betroffenen Strassenabschnitt für rund drei Stunden komplett. Die Polizei leitete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Unfallursache ein.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft