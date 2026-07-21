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Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Gossliwil SO schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Montag in Gossliwil SO bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 25-Jährigen in ein Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.30 Uhr auf der Archstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Der Töfffahrer sei von Arch in Richtung Gossliwil unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe.

Er sei über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Wiese gefahren und dort gestürzt. Wegen dieses Unfalls sei die Archstrasse für den Durchgangsverkehr während rund zwei Stunden gesperrt gewesen.

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