Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Lyss BE schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagabend bei einer Kollision mit einem Auto in Lyss BE schwer verletzt. Er wurde ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall habe sich um kurz vor 18 Uhr ereignet, als ein Auto von der Aarbergstrasse nach links in die Kirchenfeldstrasse einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Töfffahrer, der auf der Kirchenfeldstrasse in Richtung Aarberg fuhr.

Die Gründe dafür seien noch zu klären, hiess es in der Mitteilung. Die Ermittlungen laufen.

Die betroffenen Strassenabschnitte waren in der Folge für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.