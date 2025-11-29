The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Lyss BE schwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagabend bei einer Kollision mit einem Auto in Lyss BE schwer verletzt. Er wurde ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall habe sich um kurz vor 18 Uhr ereignet, als ein Auto von der Aarbergstrasse nach links in die Kirchenfeldstrasse einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision mit dem Töfffahrer, der auf der Kirchenfeldstrasse in Richtung Aarberg fuhr.

Die Gründe dafür seien noch zu klären, hiess es in der Mitteilung. Die Ermittlungen laufen.

Die betroffenen Strassenabschnitte waren in der Folge für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft