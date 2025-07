Motorradfahrer wird bei Selbstunfall in Fuhren schwer verletzt

Keystone-SDA

In Fuhren BE ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilte, prallte der Mann frontal in eine Steinmauer.

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der verunfallte Motorradfahrer in einer Gruppe von Motorradfahrenden vom Sustenpass herkommend in Richtung Gadmen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte gegen eine Mauer.

Er sei von einem Helikopter in s Spital gebracht worden, so die Polizei.