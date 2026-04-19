Motorradfahrerin rast mit 144 km/h durch 80er-Zone in Stein AR

Keystone-SDA

Eine Motorradfahrerin ist am Samstagnachmittag in Stein AR in eine Radarfalle geraten. Die 28-Jährige passierte die Kontrollstelle im Sondertal mit massiv übersetzter Geschwindigkeit.

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(Keystone-SDA) Die Frau war mit 144 Kilometern pro Stunde im 80er-Bereich unterwegs, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Mit dieser massiven Überschreitung erfüllte die Lenkerin den Tatbestand eines Raserdelikts.

Eine Polizeipatrouille konnte die Frau kurz nach der Messung anhalten und kontrollieren. Die Beamten nahmen der 28-Jährigen den Führerausweis noch vor Ort ab und verboten ihr die Weiterfahrt. Für die Befragung zum Vorfall wurde die Motorradfahrerin zur Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden gebracht.