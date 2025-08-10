Motorradlenker prallt in Ramiswil in Auto und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag auf der Passwangstrasse in Ramiswil SO mit einem Auto kollidiert und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ein Rettungshelikopter flog den Mann ins Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah gegen 10.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntagnachmittag mitteilte. Der Motorradfahrer habe einen Traktor mit Anhänger überholen wollen, als er in einer Rechtskurve mit dem entgegenkommenden Auto zusammenstiess.

Die Passwangstrasse musste wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. Feuerwehren der Umgebung richteten eine Umleitung ein.