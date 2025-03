Moutier-Grandval-Bibel in Delsberg ausgestellt

Keystone-SDA

Die Bibel von Moutier-Grandval ist ab Samstag im Musée jurassien d'art et d'histoire (MJAH) in Delsberg zu sehen. Die Handschrift ist rund 1200 Jahre alt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Das seltene Manuskript entstand um das Jahr 830 in der Abtei Saint-Martin de Tours in Frankreich, bevor es der Abtei von Moutier-Grandval geschenkt wurde. Rund zwanzig Mönche waren an der Entstehung des reich verzierten und illustrierten Werks beteiligt.

Besonderes Merkmal ist neben den zahlreichen Miniaturen die Schrift mit den karolingischen Minuskeln. Diese Schrift entstand unter Kaiser Karl dem Grossen und wurde auf dessen Wunsch hin im ganzen Reich verbreitet.

Die Bibel ist nicht nur in ihrer Bedeutung ein grosses Werk, sondern auch in ihren Ausmassen. Sie enthält fast 450 Blätter in der Grösse von jeweils über 50 mal 37 Zentimetern.

Heute wird die Bibel in der renommierten British Library in London aufbewahrt. Sie ist eine der ältesten vollständig erhaltenen illustrierten Bibeln der Welt. Bereits 1981 wurde sie für einige Monate in Delsberg ausgestellt.

Im MJAH wird sie in einem speziellen Raum präsentiert. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Konservierung begrenzt das Museum die Anzahl der Besuchenden. Weiter ist eine Sonderausstellung zu sehen, die die abenteuerliche Reise der Bibel erzählt. Ausgestellt sind zudem weitere historische Manuskripte.

Bibel wird in die British Library zurückkehren

Das mittelalterliche Meisterwerk sei «eines der wichtigsten Werke der British Library», sagte Claire Breay, die bei der British Library für antike, mittelalterliche und frühneuzeitliche Manuskripte zuständig ist, am Donnerstag vor den Medien.

Nathalie Fleury, die Direktorin des MJAH, wies darauf hin, dass die Bibel nach Abschluss der Ausstellung nicht im Jura bleiben könne: «Sie wurde nicht unrechtmässig erworben», sagte sie.

Die Ausstellung dauert bis zum 8. Juni. Für die Besichtigung der Bibel ist eine Reservation obligatorisch.

