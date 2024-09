Musiker Loco Escrito hört zum Start ins Wochenende seine Musik

(Keystone-SDA) Saure Würmchen und Chips von der Tankstelle, die eigene Musik aus den Lautsprechern und ein Ausflug mit der Familie: So sieht für den Schweizer Musiker Loco Escrito ein perfektes Wochenende aus – wenn er denn Zeit dafür hat.

«Ich liebe es auch, einfach in den Tag hineinzuleben», sagte Loco Escrito in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» vom Samstag. Er schlafe auch gerne mal bis 10 Uhr aus. Doch das kommt beim Musiker, der mit bürgerlichem Namen Nicolas Herzig heisst, äusserst selten vor.

Er sei oft unterwegs, und deshalb sei die Zeit mit der Familie für ihn besonders kostbar. «Ich gehe gerne mit meiner Tochter schwimmen, besuche meine Mutter und meine Geschwister oder steige mit meiner Freundin aufs Motorrad», sagte der 34-Jährige.

Wenn er mit dem Finger schnippen könnte, wäre sein früh verstorbener Vater bei einem Ausflug mit seiner Tochter und seiner Freundin dabei. Der Latino-Sänger hatte seinem «Papà» seinen dritten Swiss Music Award, als Best Male Act 2021, gewidmet. Sein Vater sei in seinem Leben nicht immer so gut davon gekommen wie er, sagte er damals in seiner emotionalen Dankesrede.