Mutmasslich illegal getöteten Wolf in Graubünden gefunden

Im Bündner Südtal Puschlav ist am Montag ein mutmasslich illegal getöteter Wolf gefunden worden. Das Raubtier wies gemäss einer Mitteilung eine Schusswunde auf. Nun wird ein Strafverfahren eingeleitet.

(Keystone-SDA) Im Puschlav sind derzeit keine Wölfe zum Abschuss freigegeben, schrieb das Bündner Amt für Jagd und Fischerei (AJF) am Dienstag in einer Mitteilung. Kantonale Wildhüter hätten jedoch festgestellt, dass der gefundene Wolf an den Folgen eines Schusses starb. Die Kantonspolizei habe deshalb sofort die Ermittlungen aufgenommen.

Das tote, männliche Tier brachten die Behörden für weitere forensische und biologische Untersuchungen nach Bern ins Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin (FIWI). Die Analyse soll weitere Informationen zum Tathergang ergeben.

