Nach Zusammenstoss: Auto kippt im Tunnel bei Trin GR um

Keystone-SDA

Im Tunnel Trin ist es am Dienstagnachmittag zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

(Keystone-SDA) Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden fuhr eine 30-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf der Hauptstrasse von Tamins in Richtung Flims. Eine 19-jährige Frau kam ihr im Auto entgegen.

Im Tunnel Trin sei das in Richtung Flims fahrende Auto zusehends auf die Gegenfahrspur geraten und dann frontal mit dem Auto der 19-Jährigen zusammengestossen, schreibt die Polizei weiter. Das Auto sei in der Folge auf die rechte Seite gekippt.

Die schwer verletzte 30-jährige Lenkerin wurde von der Strassenrettung der Feuerwehr Flims mit Brechwerkzeug aus dem Auto befreit und ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Teams der Rega, der Rettung Chur, der Rettung Mittelbünden und des Rettungsdienstes Surselva standen im Einsatz.

Beim Unfall wurden drei Mitfahrende der 30-Jährigen leicht bis mittelschwer verletzt, darunter ein Kleinkind. Sie wurden in die Spitäler nach Thusis und Chur transportiert. Die 19-jährige Lenkerin und ihr Mitfahrer wurden zur medizinischen Behandlung ins Spital nach Ilanz transportiert.

Während der Arbeiten an der Unfallstelle war der Tunnel Trin bis 19.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde über Trin Dorf umgeleitet. Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden ermitteln die Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall führten.