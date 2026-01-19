Nati-Fussballer Manuel Akanji investiert in seine Heimatstadt

Keystone-SDA

Der Fussball-Nationalspieler Manuel Akanji plant ein Millionenprojekt in seiner Heimatstadt Winterthur. Wo vor wenigen Monaten noch ein Restaurant betrieben wurde, will er in ein Mehrfamilienhaus investieren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Vorgesehen sind 28 Wohnungen mit Tiefgarage und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, wie aus dem Baugesuch hervorgeht. Der «Landbote» berichtete zuerst über das Vorhaben. Demnach hat Akanjis Firma das Grundstück für 3,9 Millionen Franken gekauft, die Bausumme beläuft sich auf weitere 8 Millionen Franken.

Der Standort in Winterthur Seen kommt nicht von ungefähr: Der Profi-Verteidiger ist in Wiesendangen, am Stadtrand, aufgewachsen und startete seine Profikarriere beim FC Winterthur. Aktuell ist der 30-Jährige bei Inter Mailand im Einsatz. In der Nationalmannschaft gilt er seit 2017 als feste Grösse.

Die «Bilanz» schätzt Akanjis Vermögen auf 50 Millionen Franken. Er ist eine von vielen Nati-Berühmtheiten, die ihr Erspieltes in Immobilien investieren. Die Brüder Murat und Hakan Yakin etwa planen laut der «Limmattaler Zeitung» derzeit eine Villensiedlung in Unterengenstringen ZH.