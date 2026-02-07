Nati-Spieler Remo Freuler ist zum dritten Mal Vater geworden

Keystone-SDA

Der Schweizer Nationalspieler Remo Freuler und seine Ehefrau Kristina haben auf Instagram die Geburt ihres dritten Kindes bekanntgegeben. Zum Foto eines Babyhändchens schrieben die beiden "Willkommen, L.".

(Keystone-SDA) Den Namen und das Geschlecht ihres jüngsten Familienmitglieds verrieten sie damit nicht. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche. Zu den Gratulanten gehörten unter anderen Freulers frühere Nati-Kollegen Xherdan Shaqiri und Fabian Schär.

Für Remo und Kristina Freuler, die seit 2019 verheiratet sind, ist es das dritte Kind, wie der «Blick» schrieb. Sohn Romeo sei demnach vier Jahre alt, Tochter Hana im Herbst 2023 zur Welt gekommen.