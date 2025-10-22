Nati-Star Alisha Lehmann hat sich in Como eingelebt

Keystone-SDA

Die Nati-Fussballerin Alisha Lehmann hat sich in ihrem neuen Zuhause am Comersee eingelebt. Mit den neuen Teamkolleginnen ist sie schon ordentlich herumgekommen, sei es an die Milano Fashion Week oder ans Oktoberfest in München.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dort habe sie aber nur alkoholfreies Bier getrunken, versicherte die Offensivspielerin an einer Medienkonferenz der Nationalmannschaft in Weggis. Sie sei zum ersten Mal dort gewesen und habe es «sehr cool» gefunden. Auf ihrem Instagram zeigten sich die Fussballerinnen im einheitlichen Dirndl.

In Como wohnt die 26-jährige Bernerin direkt am See. «Es ist toll, jeden Morgen mit einem schönen Ausblick aufzustehen. Da wacht man viel glücklicher auf», zitierte sie der «Blick». Von allen Orten, an denen sie bisher gespielt habe, fühle sie sich in Como am wohlsten, schrieb CH Media.

Lehmann wechselte im Sommer von Juventus Turin zu Como, wo sie als Aushängeschild gilt. Sie selber sehe sich nicht so, sagte sie vor den Medien, fügte aber an: «Natürlich probiere ich jetzt auch, dieses Projekt zu pushen.»