The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Nationalrat debattiert über Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keystone-SDA

Der Nationalrat hat mit der Diskussion über die SVP-Initiative "Keine 10-Millionen-Schweiz" begonnen. Die Meinungen sind weitgehend gemacht. Nur die SVP unterstützt ihre Initiative. Ein Gegenvorschlag der Mitte dürfte ebenso chancenlos sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) SP, FDP, Grüne und GLP wollen weder die Initiative noch den direkten Gegenvorschlag der Mitte-Fraktion unterstützen. Die Mitte will mit einem alternativen Verfassungsartikel die Zuwanderung steuern, aber ohne den freien Personenverkehr mit der EU zu gefährden.

«Was zu viel ist, ist einfach zu viel», warb Pascal Schmid (SVP/TG) für die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz.» Die Zuwanderung steigere zwar das Bruttoinlandprodukt, aber nicht pro Kopf. Viele in der Schweiz hätten an Lebensqualität verloren und fühlten sich fremd im eigenen Land.

Die Debatte dürfte noch Stunden dauern. Denn 115 Ratsmitglieder haben sich als Einzelrednerinnen und -redner eintragen lassen. Entscheide könnte der Rat deshalb noch keine fällen am Montag. Die Debatte wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft