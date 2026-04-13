Neben Schoch und Liechti keine weiteren Kandidaturen im Baselbiet

Keystone-SDA

Nun ist es amtlich: Bei den Regierungsratsersatzwahlen im Kanton Baselland vom 14. Juni kommt es zu einem Rennen zwischen Matthias Liechti (SVP) und Philipp Schoch (Grüne). Bis Ablauf der Frist am Montagmittag sind laut Landeskanzlei keine weiteren Wahlvorschläge eingegangen.

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(Keystone-SDA) Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber (Grüne) gab im Februar nach 15 Jahren seinen Rücktritt per Ende September bekannt. Die Grünen wollen mit dem Prattler Gemeinderat Philipp Schoch ihren Sitz in der Regierung verteidigen.

Die SVP möchte mit dem Landrat Matthias Liechti ihren 2023 verlorenen Sitz zurückholen. Eine allfällige Nachwahl findet am 27. September statt, wie die Landeskanzlei weiter mitteilte.