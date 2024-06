Nemos kleine Schwester unterstützt das Gesangstalent

(Keystone-SDA) Eurovision-Song-Contest-Gewinner Nemo und seine Schwester unterstützen sich gegenseitig. “Wir lieben es, gemeinsam Ideen auszutüfteln, und unsere Fähigkeiten ergänzen sich dabei sehr gut”, sagte Nemos Schwester Ella zu “20min.ch”.

Die 21-jährige Ella Mettler ist nicht nur die kleine Schwester von Nemo, sie ist auch selbst erfolgreich. Als Fotografin pendelt sie für Shootings zwischen Zürich, Los Angeles und New York, wie sie im Interview mit 20 Minuten sagte.

Eine Rolle dabei dürften auch ihre Eltern gespielt haben: “Meine Eltern haben mir vor allem den Glauben an mich selbst und an meine Fähigkeiten mitgegeben”, so Mettler weiter. “Sie haben mich immer ermutigt, meinen Träumen zu folgen, und mir den Raum gegeben, mich kreativ auszuleben.” Dieser Support habe ihr das nötige Selbstvertrauen geschenkt, um ihren eigenen Weg zu gehen.