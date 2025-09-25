The Swiss voice in the world since 1935
Nestlé ernennt Alfonso Gonzalez Loeschen zum CEO von Nespresso

Keystone-SDA

Der Verwaltungsrat von Nestlé hat Alfonso Gonzalez Loeschen per 1. November 2025 zum Chief Executive Officer von Nespresso und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird Nachfolger von Philipp Navratil, der Anfang Monat zum neuen Konzernchef bestimmt wurde.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Gonzalez Loeschen ist aktuell noch Chef von Nespresso Nordamerika und damit für die Länder USA, Kanada und Mexiko verantwortlich. Dort habe er die Ausweitung des Nespresso Vertuo-Systems vorangetrieben und ein zweistelliges Wachstum sowie Marktanteilsgewinne erzielt, wird er in einer Mitteilung vom Donnerstagabend gelobt.

Gemäss den Angaben begann er seine Karriere bei Nestlé im Jahr 1992 als stellvertretender Marketingmanager in Mexiko. In seinen mehr als 30 Jahren bei Nestlé hatte er danach unterschiedliche Führungspositionen in verschiedenen Regionen und Geschäftseinheiten inne, unter anderem in Mexiko, Puerto Rico und den USA.

Weitere Neubesetzung

Damit hat der kriselnde Nahrungsmittel-Hersteller eine weitere Schlüsselposition neu besetzt. Der frühere Nespresso-Chef Philipp Navratil wurde erst Anfang Monat zum Nachfolger von Laurent Freixe an der Spitze des weltgrössten Nahrungsmittel-Herstellers ernannt. Freixe musste den Konzern wegen einer «nicht offengelegten romantischen Beziehung» mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin per sofort verlassen.

Vor gut einer Woche wurde ausserdem bekannt, dass Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke bereits per Ende Monat und damit ein gutes halbes Jahr früher als ursprünglich angedacht zurücktreten wird. Er macht per 1. Oktober dem bereits seit einiger Zeit designierten Nachfolger Pablo Isla Platz. Der derzeitige Nestlé-Vizepräsident hätte eigentlich erst an der Generalversammlung am 16. April 2026 zum neuen Präsidenten gewählt werden sollen. Gemäss Medienberichten hatten Nestlé-Grossaktionäre Druck auf Bulcke wegen der Freixe-Affäre gemacht.

