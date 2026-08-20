Neubau des Spitals Interlaken ist fertig

Keystone-SDA

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Der Ersatzneubau des Spitals Interlaken ist fertig. Das neue Hauptgebäude kostete knapp 83 Millionen Franken und wurde bei laufendem Betrieb realisiert.

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(Keystone-SDA) Der Spitalbetrieb sei während der Bauzeit ohne Einschränkungen weitergelaufen, teilte die Spitäler FMI AG am Donnerstag in einer Mitteilung mit. Die provisorischen Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs verursachten demnach Kosten von 4,8 Millionen Franken.

Das neue Gebäude hat eine nahezu doppelt so grosse Nutzfläche wie sein Vorgängerbau. Es beherbergt nun sämtliche ambulanten Angebote wie Therapien und Praxen und wurde bereits ab September 2024 schrittweise bezogen.

Die Bausubstanz des alten Hauptgebäudes stammte aus den Jahren 1905 bis 1955. Es wurde etappenweise rückgebaut.

Schon bald könnte beim Spital Interlaken wieder gebaut werden: In absehbarer Zeit brauche es einen Ersatz für den Modulbau der Psychiatrie, hiess es weiter.