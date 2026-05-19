Neuer Gletscher in Blatten VS steht unter strenger Beobachtung

Keystone-SDA

Knapp ein Jahr nach dem Abbruch des Kleinen Nesthorns ist Blatten im Walliser Lötschental erneut in Alarmbereitschaft. Diesmal droht der Oigschtchummun-Gletscher teilweise abzubrechen.

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(Keystone-SDA) Der Oigschtchummun-Gletscher liegt südlich der Fafleralp unterhalb des Breitlauijochs. Seine Gletscherfront befindet sich auf einer Höhe von etwa 2600 Metern. In den letzten Monaten wurden dort vereinzelte Steinschläge beobachtet. Er wird nun verstärkt überwacht, wie die Gemeinde Blatten seit Montag auf ihrer Website mitteilt.

Derzeit scheine es wahrscheinlicher, dass die Zunahme von Steinschlag sowohl am Oigschtchummun-Gletscher als auch am Birch-Gletscher ausschlaggebend für das Vorrücken der Gletscherfront ist, erklärte die Walliser Dienststelle Naturgefahren (DNAGE) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag.

Die DNAGE gibt sich zuversichtlich: Die ersten Erkenntnisse würden keinen Abgang auf dem darunter liegenden Gletscher erwarten lassen.