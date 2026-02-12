Neuer Rekord: Basler Hotels mit fast 1,7 Millionen Übernachtungen

Keystone-SDA

Mit 1,68 Millionen Übernachtungen hat die Basler Hotellerie 2025 den Gästerekord des Vorjahrs geknackt. Dazu beigetragen haben unter anderem der Eurovision Song Contest, die Fussball-EM der Frauen und der Weihnachtsmarkt.

(Keystone-SDA) Bei den Logiernächten ist der Vorjahreswert um 8,5 Prozent übertroffen worden, wie Letizia Elia, Direktorin von Basel Tourismus, am Donnerstag vor den Medien bekannt gab. 627’267 Übernachtungen gingen auf Gäste aus der Schweiz zurück, was einer Steigerung um 7,7 Prozent entspricht.

Mit 741’187 Übernachtungen liegen Reisende aus Europa aber nach wie vor vorne. Dies entspricht einem Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings gingen die Anzahl Touristinnen und Touristen aus Asien oder Amerika zurück.

Rekordmonate waren laut Elia die Monate Juli und Dezember.