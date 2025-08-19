Neuer Zuger Regierungsrat Andreas Hausherr wird Gesundheitsdirektor

Der Zuger Regierungsrat hat heute Dienstag die Direktionenzuteilungen geregelt. Die bisherigen sechs Regierungsmitglieder behalten ihre Direktionen. Der am 10. August gewählte Andreas Hausherr (Mitte) wird neuer Gesundheitsdirektor.

(Keystone-SDA) Dies gab der Regierungsrat am Dienstag in einem Communiqué bekannt. Andreas Hostettler (FDP) bleibt Vorsteher der Direktion des Innern, Stephan Schleiss führt weiterhin die Direktion für Bildung und Kultur. Silvia Thalmann-Gut (Mitte) amtet unverändert als Volkswirtschaftsdirektorin, Florian Weber (FDP) als Baudirektor. Ebenso bleibt Laura Dittli (Mitte) Sicherheitsdirektorin und Heinz Tännler (SVP) Finanzdirektor. Neu übernimmt Andreas Hausheer (Mitte) die Gesundheitsdirektion und tritt damit die Nachfolge des in den Bundesrat gewählten Martin Pfister (Mitte) an.

Bei den Regierungsersatzwahlen am 10. August setzte sich Andreas Hausherr (Mitte) gegen Andreas Lustenberger von den Alternativen-die Grünen (ALG) durch und verteidigte damit den dritten Mitte-Sitz in der Zuger Regierung. Hausherr tritt sein Amt am 2. Oktober an.