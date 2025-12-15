Neues Polizeigebäude in Aarau soll Zusammenarbeit erleichtern

Keystone-SDA

Nach einer Bauzeit von drei Jahren ist das neue Polizeigebäude neben dem Polizeikommando im Telli-Quartier in Aarau am Dienstag eingeweiht worden. Im 65 Millionen Franken teuren Gebäude bestehen 160 Arbeitsplätze für die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Regierungsrat und die Kantonspolizei erwarten, dass wegen der örtlichen Nähe die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft vereinfacht wird. Die Informationsaustausch bei der Fahndung und der Ermittlungsarbeit soll erleichtert werden.

Die Strafverfolgung müsse in der Lage sein, Herausforderungen zu bewältigen, liess sich Landammann und Justizdirektor Dieter Egli in einer Medienmitteilung zitieren. Dazu brauche es eine moderne, leistungsfähige Infrastruktur.

Konkret bestehen im Polizeigebäude 125 Arbeitsplätze für die Kantonspolizei und 35 Plätze für die kantonale Staatsanwaltschaft. Der Zugang zum Gebäude für Privatpersonen erfolgt über das Polizeikommando.

Die Fassade des Gebäudes ist gemäss Angaben des Kantons nicht besteigbar. Der Eingang zum Polizeigebäude selbst ist gegen physische Einwirkungen wie Ramm-Methoden geschützt.

Das Gebäude erfüllt verschiedene Nachhaltigkeitstandards, wie der Kanton festhält. Bei der Umgebungsgestaltung wurde demnach auf Biodiversität gesetzt.