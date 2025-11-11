Neues Projekt will Food Waste in Zürcher Restaurants bekämpfen

Keystone-SDA

Ein neues Projekt will Lebensmittelverschwendung in Zürcher Gastrobetrieben verringern. Der Kanton Zürich, die Städte Zürich und Winterthur sowie der Verein Reffnet unterstützen das neue Projekt "Food Save Zürich" von United Against Waste.

(Keystone-SDA) Das Projekt startet ab 2026. Interessierte Betriebe können sich bereits anmelden, wie der Kanton am Dienstag mitteilte.

Insgesamt wird «Food Save Zürich» mit knapp 107’000 Franken unterstützt. Über einen Zeitraum von drei Jahren steuert der Kanton Zürich 17’500 Franken bei, die Stadt Zürich 11’700 Franken, die Stadt Winterthur 6000 Franken, der Verein Reffnet 64’500 Franken sowie United Against Waste 7000 Franken, wie die Baudirektion auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte.

Während zweimal vier Wochen werden bei diesem Projekt alle vermeidbaren Lebensmittelabfälle systematisch erfasst. Auf Basis der Messdaten entwickeln die Gastrobetriebe dann verschiedene Massnahmen, etwa Anpassungen an der Menü-Karte oder beim Einkauf. Beraterinnen und Berater begleiten die Betriebe dabei.

40’000 Tonnen Lebensmittel im Abfall

Im Kanton Zürich landen jährlich knapp 40’000 Tonnen Lebensmittel von Gastrobetrieben im Abfall. Entweder, weil zu viel eingekauft wurde, die Portionen zu gross waren oder Resten vom Buffet übrig bleiben. Das entspricht 14 Prozent Umweltbelastung, die durch Lebensmittelverluste verursacht wird.

Gemäss Studien kostet jedes Kilogramm vermeidbarer Abfälle durchschnittlich 24 Franken. Mit den passenden Massnahmen könne ein Gastronomiebetrieb die vermeidbaren Lebensmittelabfälle um schätzungsweise 30 bis 60 Prozent reduzieren, heisst es.