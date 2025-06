Neun Künstler zeigen im Flury-Haus in Stans NW ihre Werke

Die Galerie Stans hat auch heuer eine der sechs jährlichen Ausstellungen an ein Gastkuratorium vergeben. Dieses Jahr geht sie an Chris Bünter, der das Haus mit unterschiedlichsten Kunstformen bespielen will.

(Keystone-SDA) Vom 7. Juni bis 13. Juli 2025 zeigen neun Künstler ihre Werke in der Galerie Stans. Der Gastkurator Chris Bünter, der in Zürich lebt und in Stans zur Schule ging, hat die Ausstellung unter dem Titel „melzerstreusam“ zusammengestellt, wie die Galerie Stans in einer Medienmitteilung bekanntgab.

Gezeigt werden ganz unterschiedliche Kunstformen: Malerei, Zeichnung, Skulptur, Installation, Performance, Musik und Objektkunst. Zu sehen sind Arbeiten von Hans Brändli, Tashi Brauen, Hanspeter Frehner, Bruno Jakob, Peter Märkli, Vaclav Pozarek, Vittorio Santoro, Tomer Zirkilevich und Chris Bünter selbst – mit einer Hommage an seinen Vater, der als Architekt in der Zentralschweiz tätig war.

Das historische Flury-Haus erweise sich mit seinen kleinen Räumen, steilen und schmalen Treppen und sichtbaren Altersspuren als ideal für den Kurator, hiess es im Communiqué.

Jeder Künstler bringe seine eigene Handschrift ein – von Zeichnungen und Installationen bis hin zu Musik und rätselhaften Objekten. Es gibt Arbeiten, die selten oder noch gar nie ausgestellt wurden, teilte die Galerie mit.

Die Ausstellung ist jeweils donnerstags bis sonntags bei freiem Eintritt geöffnet.