Neun Tanz-Preisträgerinnen und -preisträger beim Prix de Lausanne

Keystone-SDA

Die Jury des Tanzpreises Prix de Lausanne hat aus 85 Tänzerinnen und Tänzern im Alter von 15 bis 18 Jahren neun Preisträgerinnen und -träger ausgewählt, darunter keine aus der Schweiz. Tausende Zuschauer verfolgten am Samstag das Finale im Beaulieu-Theater.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dank Stipendien werden diese talentierten Tänzerinnen und Tänzer aus den USA, Japan, Südkorea, China und dem Vereinigten Königreich (Grossbritannien und Nordirland) die Möglichkeit haben, in eine der renommierten Partnerschulen und -kompanien des Prix de Lausanne aufgenommen zu werden, wie die Organisatoren am Samstagabend mitteilten.

Ausgezeichnet wurden: YounJae Park (Südkorea), Eric Poor (USA), Shinnosuke Yasuumi (Japan), Hanxi Wang (China), Hector Jain (USA), Ryan Handa (USA), Hono Hamasaki (Japan), Bogyeong Kim (Südkorea) und Jakob Wheway Hughes (Vereinigtes Königreich).

Eine Woche lang wurden in Lausanne die Kandidatinnen und Kandidaten aus der ganzen Welt im Tanzunterricht und einzeln auf der Bühne beurteilt. Im Finale am Samstag traten die 20 Besten gegeneinander an.

Die Jury wurde präsidiert vom französischen Balletttänzer Laurent Hilaire, seit Mai 2022 Direktor des Bayerischen Staatsballetts. Ins Leben gerufen wurde der renommierte Prix de Lausanne 1973.