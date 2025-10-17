The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Neun Unternehmen von nächtlicher Einbruchserie in Baar ZG betroffen

Keystone-SDA

In drei Gewerbeliegenschaften in Baar ZG wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Büros von neun Unternehmen waren betroffen, erbeutet wurde hauptsächlich Bargeld.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei davon auszugehen, dass sämtliche Einbrüche von derselben unbekannten Täterschaft verübt wurden, schrieben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung vom Freitag.

Dabei wurden vereinzelt auch Tresore aufgebrochen. Die Delikt- und Schadenssumme könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft