Neun Unternehmen von nächtlicher Einbruchserie in Baar ZG betroffen
In drei Gewerbeliegenschaften in Baar ZG wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Büros von neun Unternehmen waren betroffen, erbeutet wurde hauptsächlich Bargeld.
(Keystone-SDA) Es sei davon auszugehen, dass sämtliche Einbrüche von derselben unbekannten Täterschaft verübt wurden, schrieben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung vom Freitag.
Dabei wurden vereinzelt auch Tresore aufgebrochen. Die Delikt- und Schadenssumme könne derzeit noch nicht beziffert werden.