Neun Unternehmen von nächtlicher Einbruchserie in Baar ZG betroffen

Keystone-SDA

In drei Gewerbeliegenschaften in Baar ZG wurde in der Nacht auf Freitag eingebrochen. Die Büros von neun Unternehmen waren betroffen, erbeutet wurde hauptsächlich Bargeld.

(Keystone-SDA) Es sei davon auszugehen, dass sämtliche Einbrüche von derselben unbekannten Täterschaft verübt wurden, schrieben die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung vom Freitag.

Dabei wurden vereinzelt auch Tresore aufgebrochen. Die Delikt- und Schadenssumme könne derzeit noch nicht beziffert werden.